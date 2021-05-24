TFF Başkanı Özdemir'den 'Fenerasyon' açıklaması

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:33

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Özdemir, önemli açıklamalada bulundu. Özdemir, en çekişmeli sezonunun yaşandığını söyledi.

Özdemir'in açıklamaları şöyle:

TFF 1.Lif finali ile ilgili "Finali İzmir'de oynatmayı düşündük. Uygun olan tek stadyum Göztepe Stadyumu'ydu, orası da bakımdaydı. İki takımın yetkilileriyle konuşup, finali İstanbul'a aldık." dedi ve "bütün ulusal kupa final maçlarını Olimpiyat Stadyumu'nda oynatmak istiyoruz" diye ekledi.

"FENERBAHÇE ÇOK İYİ KADRO KURDU"

Nihat Özdemir, Süper Lig'in son haftalarına kadar devam eden şampiyonluk yarışı için, "Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu, çok transfer yaptı. Sezona da iyi başladılar. Fenerbahçe şampiyon olacak, TFF de yardım edecek, isimleri zaten 'Fenerasyon' dediler. Bu sefer Galatasaray öne geçmeye başladı, plan program böyle işliyor dediler. Beşiktaş öne geçti, Beşiktaş'a düzen var dediler. Son haftada, 3 takım da eşit şansla son haftaya girdi. Sezon içinde konuşulanların dedikodudan öteye gidemediğini hep birlikte gördük." açıklamasını yaptı.

"VAR HER YIL DAHA İYİYE GİDİYOR"

Özdemir VAR sistemiyle ilgili, "VAR sistemi 3. yılını tamamladı, her yıl daha iyiye gidiyor. Kimse kalkıp VAR kötüye gidiyor demesin. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'nın istatistikleri de, bize yakın. VAR sistemi, vazgeçilmez bir nokta olmalıdır. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu konular tartışılıyor. VAR kadrolarının yetişmesi de kolay değil." dedi.

"MHK VE PFDK'DAN MEMNUNUM"

Nihat Özdemir "MHK ve PFDK'nın çalışmalarından memnunum. Bu zorlu süreçte çok büyük bir iş başardılar. Sayın Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK'ya da teşekkür ediyorum. Onlarla devam etmek hedefimiz." diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Özdemir sözlerini "Süper Lig'de ana hedefimiz bence 18 takım olmalı. 20 takımla bile sıkışık olacağı görünmekte. 1. Lig'in de 18 takımla olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor." diye sürdürdü.

"MAÇLARI SEYİRCİLİ OYNATMAK İSTİYORUZ"

Özdemir, seyirci konusunda da "Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Hedefimiz seyircili oynatmak. Belli sayıda seyircili oynatırsanız, o yetki kulüplerde olacaktır. Biz de TFF olarak rahat edeceğiz. Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak istiyoruz."

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar konusundaki girişimi için, "Fenerbahçe, şampiyonluk konusunda müracaat yaptı ama birçok takım da bu şekilde müracaatta bulundu. Bazı takımların da buna karşı görüşleri oldu. Hukuk kurullarımız inceliyor, en doğru kararı vereceğimize inanıyoruz. Biz karar aldıktan sonra bunun itiraz yolları da açık. Bir karar alacağız ama hukuksal yollarının açık olduğunu görüyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"BEN 'KUZU KUZU OYNAYACAKLAR' DEMEDİM"

Nihat Özdemir Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp Porto'ya verilmesiyle ilgili olarak, "Kuzu kuzu oynayacaklar lafı, benim ağzımdan çıkmış bir şey değil. Bunu bir gazete yazmış, onları da kendileri yazmışlar. Ben böyle bir şey söylemedim.Niye yalanlamadım? Her söylenene bakarsam, benim zamanım kalmaz. İngiltere'nin kararı aldığı gün, Chelsea ve Manchester City stadı gezdiler, antrenman sahalarını gezdiler, otellere baktılar. Çok beğendiler. Hepsini gördükten sonra teşekkür ettiler ama Birleşik Krallık, bir siyasi karar aldı. Her türlü siyasi girişimi yaptık. Bu maçın Wembley'de olmasına karşı geldik. UEFA da sağ olsun, maçı Porto'ya aldı. İnanıyoruz ki UEFA bize bir final verecek. Biz 2023'e talibiz. Hem cumhuriyetin hem de TFF'nin kuruluş yılı. UEFA, görüşmeleri yapıyor. İlk yönetim kurulu toplantısında karar alacaklar. Ceferin, Cumhurbaşkanımıza mektup yazdı. Maçı alıyorum ama seyircili maçlarla karşılığını vereceğim dedi. Onlarla ilişkilerimiz çok iyi" dedi.

Nihat Özdemir son olarak stadyumların bakımına ve bundan dolayı yaşanan sakatlıklara da değindi: "Stadyumların bakımı bizim işimiz değil. Biz teftiş yaparız ve maçın oynanıp oynanamayacağına karar veririz. Artık her takım, bir görevli bulunduracak ve sahalardan onlar sorumlu olacak. Artık kararlıyız, belki de bu sahada maç oynanmaz diye karar alacağız. Birçok futbolcumuzun geçirdiği sakatlıkların bu zeminler olduğunu söylediler. Bundan ödün vermeyeceğiz."



