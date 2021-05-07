TFF Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçındaki kural hatasına ilişkin yaptığı başvurunun reddedildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçındaki kural hatası ile ilgili yaptığı başvurunun reddedildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva’da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü’nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir."
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