TFF Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti

07 Mayıs 2021 Cuma, 12:00

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçındaki kural hatası ile ilgili yaptığı başvurunun reddedildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva’da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü’nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir."