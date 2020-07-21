TFF, kulüpleri atlattı Katarlı yayıncıya indirim sözü verdi

21 Temmuz 2020 Salı, 21:11

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin rızası olmadan Süper Lig yayıncısı beIN Sports ile masaya oturup gelecek sezona ilişkin indirim kararı aldı. Kulüpler Birliği Vakfına üye kulüpler bu görüşmeyi ve verilen indirim sözünü protesto etti.

Akşam saatlerinde TFF'de hareketli saatler yaşandı. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ve bazı yöneticiler, Katarlı yayıncı beIN Sports'tan gelen görüşelim önerisini kabul etti. Oysa Mehmet Sepil başkanlığındaki Kulüpler Birliği Vakfı, özellikle naklen yayın ücretleri kounuda yayıncı kuruluş ile yapılacak toplantıya katılmak istediğini duyurmuş, TFF de bu konuya sıcak bakmıştı.

Ne var ki öğleden sonra beIN Sports ile TFF arasında bir görüşme gerçekleşti. Yayıncı kuruluş, pandemi ve koronavirüsü bahane ederek yıllık anlaşmadan 500 milyon TL indirim yapılmasını istedi. Bu sırada bu görüşmeyi öğrenen kulüpler TFF'ye haber yollayıp bu indirimi kabul etmeyeceklerini bildirdiler. Zor durumda kalan Nihat Özdemir ve arkadaşları da Katarlı yayıncı ile pazarlığa oturdu. Sonuçta TFF, geçen yıl ödenen rakamın 137.5 milyon TL altına evet dedi.

Geçen yıl da 500 milyondan 410 milyon dolara inen beIN Sports, böylelikle 390 milyon dolara inmekle kalmayıp artı kur avantajını elde etmiş oldu.

Kulüpler Birliği her an bu kararı protesto edebilir.



