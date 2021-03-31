TFF, menajerlere ödenen komisyonları açıkladı, rekor Fenerbahçe'de!

31 Mart 2021 Çarşamba, 20:06

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sezon tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu. Süper Lig’den 5 kulübün bulunduğu listede Fenerbahçe 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 Avro ile ilk sırada yer aldı.

FIFA talimatları gereği TFF’den yapılan açıklamada, “Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2020-2021 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle Futbol Menajerlerinin dâhil oldukları işlemler ve Futbol Menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe listede 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 Avro ile en yüksek menajer harcaması yapan kulüp olarak yer aldı.

Kayıtlara göre menajerlere yapılan ödemeler şöyle:

"Çaykur Rizespor A.Ş.: 200.000 TL – 120.000 Avro– 9.000 USD

Fatih Karagümrük A.Ş.: 38.000 Avro

Fenerbahçe A.Ş.: 5.663.420,31 TL – 3.221.879,84 Avro

Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 TL

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.: 1.604.592 TL – 518.900 Avro– 67.500 USD"







