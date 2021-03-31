TFF, menajerlere ödenen komisyonları açıkladı, rekor Fenerbahçe'de!
TFF bu sezon tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sezon tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu. Süper Lig’den 5 kulübün bulunduğu listede Fenerbahçe 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 Avro ile ilk sırada yer aldı.
FIFA talimatları gereği TFF’den yapılan açıklamada, “Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2020-2021 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle Futbol Menajerlerinin dâhil oldukları işlemler ve Futbol Menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe listede 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 Avro ile en yüksek menajer harcaması yapan kulüp olarak yer aldı.
Kayıtlara göre menajerlere yapılan ödemeler şöyle:
"Çaykur Rizespor A.Ş.: 200.000 TL – 120.000 Avro– 9.000 USD
Fatih Karagümrük A.Ş.: 38.000 Avro
Fenerbahçe A.Ş.: 5.663.420,31 TL – 3.221.879,84 Avro
Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 TL
Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.: 1.604.592 TL – 518.900 Avro– 67.500 USD"
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