Milyonların gözü 'asgari ücret' zammında! SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'rakam' verdi: 'Bu hafta belli olur...'

Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan, tüm piyasayı ise dolaylı yoldan etkileyecek olan 2026 yılı asgari ücreti için geri sayım başladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gerçekleştirdiği ilk iki toplantıda henüz bir rakam telaffuz etmedi.

Ancak toplantıların ardından kulislerdeki hareketlilik sürerken uzmanlardan da peş peşe değerlendirmeler geliyor.

Konuyla ilgili TGRT Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sürecin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Artık son haftaya girildiğini hatırlatan Erdursun, ayı ve yılı bitirirken 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ücretin önümüzdeki toplantıda netleşeceğini düşündüğünü ifade etti.

İşte Erdursun’un kritik asgari ücrete yönelik açıklamaları:

"Önümüzdeki hafta asgari ücretin ne olacağı belli olur ve açıklanır diye düşünüyorum. Zaten son haftaya da girmiş olacağız. Ayı da bitiriyoruz, yılı da bitiriyoruz. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret önümüzdeki toplantıda netleşir diye düşünüyorum ve açıklanır."

YÜZDE 25 BEKLENTİSİ

"Asgari ücret geçen yıl bir yıllık süre için yüzde otuz olarak belirlenmişti. Bu yıl da hedeflenen enflasyonun doğrultusunda onun da bir miktar üzerinde bir rakamla bir oranla asgari ücret belirlenir diye düşünüyoruz. Asgari ücretin yüzde yirmi beşler civarında artacağını biz öngörüyoruz.

Asgari ücretin 27 bin beş yüz lirayla 28.000 lira bandında olacağını düşünüyoruz. Tabii şu anda Türkiye'de 17.265.379 çalışan var. Özel sektörde 15.200.000 kişi. Kamuda 2.064.000 kişi. Türkiye'de ortalama ücretler 30.000 lira civarında. Kamuyla beraber 36.000 lira. Diğer ücretleri de çok yakından ilgilendirecek."

"ASGARİ ÜCRETİ HER AÇIDAN KONUŞMAK GEREKİYOR"

"Sadece biz şu anda asgari ücreti konuşuyoruz ama sadece asgari ücretler açısından konuşmuyoruz tabii. Diğer ücretleri belirleyecek esnafın işverenlerin cebinden çıkacak maliyetler açısından bunun değerlendirilmesi de gerekiyor. Türkiye'de iki milyon iki yüz yetmiş altı bin sekiz yüz yetmiş bir işletme var. Ve bu işletmelerin büyük bir bölümü küçük ve orta ölçekli. Bu nedenle de bu asgari ücret belirlenirken asgari ücret bir denge rakamıdır."

"ORTALAMA ÜCRETLERİN KONULULMASI GEREKİYOR"

"Ortalama ücretler konuşursa toplumun refah seviyesi artar. Asgari ücret konuşursa yoksulluk artar. Bu nedenle asgari ücreti artık konuşmaktan vazgeçip diğer ücretleri ortalama ücretleri konuşmamız lazım. Şunun sorgulanması gerekiyor. Mesela şunu söyleyenler var. Ya ben asgari ücretle çalışıyorum. Niye asgari ücret bu kadar düşük kalsın diyorsunuz diyenler var. Bizi eleştirenler var."

"ASIL SORUN HEP ASGARİ ÜCRETŞLE ÇALIŞILMASI"

"10 yıldır çalışıyorum asgari ücretle. Şimdi 10 yıldır o kişi asgari ücretle çalışıyorsa o asgari ücret problemi değil aslında. O kişinin 10 yıl çalışıp asgari ücretle hala çalışan olarak gösterilmesi başlı başına sistemsel sorun bence orada gizli."

TECRÜBEYE GÖRE MAAŞ ARTMALI

"Yoksa mesleğe giriş ücreti, tecrübe ücreti açısından Asgari ücret bir miktar diğer ücretlere göre düşük olmalıdır. Mesela Avrupa'da asgari ücret ortalama ücretleri yüzde kırkıdır. Türkiye'de şu anda asgari ücret ortalama ücretin yüzde yetmiş dördü. Böyle devam ederse asgari ücret hızlı bir şekilde artıp diğer ücretler aynı oranda artmazsa mesela geçen yıl asgari ücrete bir bir iki bin yirmi beşte yüzde otuz oranında artış yapıldı. Ama diğer ücretler, asgari ücretin üstünde aylıklar ortalama %25 artış yapıldı.

Bu durumda da her geçen gün ortalama ücrete yakın bir asgari ücret. Böyle devam ederse, öyleyse artık tamamen bir ortalama ücret olacak. Bizim asgari ücreti ortalama ücret olma seviyesinden çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum."

"ASGARİ ÜCRETİN ARTMASI TEK BAŞINA BİR SEYİ DEĞİŞTİRMEZ"

"Bir de diyelim ki bugün asgari ücret 22.104 lira. Asgari ücreti biz diyelim ki 50.000 lira yaptık. Buna göre sigorta primi maliyeti, yemeği, yolu, tazminatları koyduk 100.000 lira oldu."

"BÜTÜN ÜRÜNLERE ZAM GELİR"

"Şimdi yanında bir kişi, üç kişi, beş kişi, on kişi bakın işletmeler küçük işletmeler çalıştıran kişilerin o kişinin o maliyetlerini karşılayabilmesi için ekmek satıyorsa ekmeği iki katına peynirin fiyatının üç katına, zeytinin fiyatını iki katına, pantolon iki katına işte tepeden tırnağa aklınıza ne geliyorsa mal ve hizmetlerin ürünleri de aynı oranda artar.

Burada önemli olan asgari ücretin rakamından ziyade diğer bizim giderlerimiz hayatımızı sürdürebilmemiz için kira başta olmak üzere kira yani barınma gıda ve diğer harcamaların, oranların, rakamlarının daha az artış göstermesi gerekiyor ki elimize geçen paranın bir değeri olsun. Aksi hâlde rakamların artması hiçbir şey ifade etmez.”