TFF: Şantaj yalan, Altaylı: Ballı bordroları açıkla!

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:32

Türkiye Futbol Federasyon (TFF) gazeteci Fatih Altaylı'nın, "yayıncı kuruluş ve bahis şirketinin TFF'ye liglerin başlaması için şantaj yaptığı" iddiasına tepki gösterdi. Altaylı da TFF'ye anında yanıt verdi.

İşte kavganın ayrıntıları.

TFF'nin yazılı açıklamasında, liglerin başlangıcı ile ilgili şantaj yapıldığı iddiası yalanlandı.

TFF açıklamasında, "Haberturk.com'da Fatih Altaylı tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri başlatma kararıyla ilgili olarak asılsız ve mesnetsiz iddialar gündeme getirilmiştir.

Öncelikle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, TFF'nin en önemli önceliği sağlıktır ve 12 Haziran kararı şimdilik kaydıyla ve UEFA'nın Avrupa Kupaları takvimi nedeniyle alınmıştır. Kaldı ki müsabakalara dönüş için alternatifli 7 planımız olduğu defalarca kamuoyuna duyurulmuştur.

Buna rağmen; söz konusu kişinin, bu kararın sanki tek taraflı olarak alındığı, Türkiye'deki yasal bahis şirketi ve yayıncı şirketin şantaj yaptığı ve TFF'nin buna boyun eğdiğine ilişkin, hiçbir somut kanıt ve bilgiye dayanmadan ortaya attığı iddialar tamamıyla hayal ürünüdür.

Ayrıca hiçbir somut kanıta dayanmadan, kişilerin konum ve görevleri ile ilgili yorum yapılarak Federasyon ve kişileri yıpratmaya yönelik gündeme getirilen iddiaların art niyetli olduğu da aşikârdır.

Bir kez daha üstüne basarak söylemek isteriz ki, TFF'nin ekonomik durumu da başta olmak üzere yazıda yer alan tüm iddialar, belirtilen tutarlar ve konular gerçek dışıdır.

Kamuoyuna saygılarımızla" denildi.

ALTAYLI: TÜRKÇE AÇIKLAMA YAPMAKTAN ACİZLER. TFF BORDROSUNDAKİ TORPİLLİLERİ AÇIKLASIN

Gazeteci Fatih Altaylı, yayıncı kuruluş ve bahis şirketinin TFF'ye dolaylı da olsa şantaj yaptığını belirtirken federasyona şu yanıtı verdi: " Futbol Federasyonu yönetiminin, yalanlama diye yayınladığı berbat Türkçeli anlaşılmaz metin bile diyor ki, 'Fatih Altaylı'nın yazdıkları doğru, ama buna şantaj denmez: "Ligleri başlatmazsan ödeme yapmayız" şantaj değilse kabul, buna şantaz denmez. Bana yalandan cevap veren, yalanlayan TFF, hadi.. açıkla bakalım bordronda kaç kişi var: Bunların arasında torpilli olanlar kaç lira maaş alıyor: Allah aşkına şu bordronuzu açıklayın, kime kaç para veriyorsunuz? Millet duysun da ağzı açık kalsın."



