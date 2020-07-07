TFF seyircili maç için kararını verdi

07 Temmuz 2020 Salı, 14:10

Daha önce ligde son haftaların seyircili oynanabileceğini gündeme getiren TFF Başkanı Nihat Özdemir, kalan haftalarda oynanacak maçlar ve Türkiye Kupası finalinin seyircili olup olmayacağına yanıt verdi. Özdemir ayrıca, maske takma zorunluluğuna uymayanların fazla olduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Kupası finali ve kalan son 4 haftada maçların seyircili oynanıp oynanmayacağına açıklık getirdi. Daha önce böyle bir planları olduğunu açıklayan Özdemir, gerçeklerden yola çıkarak hareket ettiklerine vurgu yaptı. Seyircili maçlar geri mi dönüyor? İşte yanıtı...

Süper Lig’de kalan dört maçın yanı sıra Türkiye Kupası finalini de seyircili oynatmayı çok istediklerini belirten Başkan Özdemir, “Ancak bu şartlarda mümkün değil” dedi.

Özdemir ayrıca, “Kalan üç maçın yanısıra Türkiye Kupası finalini de seyircili oynatma düşüncemiz vardı. Maalesef bunu askıya almak zorunda kaldık. Seyircili oynatabilmek için sağlık bakanlığımızın da izni gerekiyor. Gelişmelere ve vakalara bakıldığında bu mümkün gözükmüyor“ ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajansspor