TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin başvurusunu reddeti

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:13

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sayfası üzerinden Fenerbahçe'nin Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuruya ilişkin açıklama yayınlandı.

Başvurunun reddedildiği belirtilirken açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF Tahkim Kurulu 08 Mayıs 2021 günlü (41) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2021/175 - K.2021/171

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 07.05.2021 tarih ve 79 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.05.2021 Cumartesi günü saat 14:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Uğur Oker'in ve Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Hakan Furkan Tarman'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile, gerekçeli kararın bilahare açıklanmasına, karar verilmiştir."