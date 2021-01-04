TFF, takımların harcama limitlerini açıkladı

TFF 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi takım harcama limitlerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2021 Pazartesi, 16:45
TFF, takımların harcama limitlerini açıkladı
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Futbolda ara transfer dönemi için, kulüplerin harcama limitleri belli oldu.

Süper Lig'de bütçesi en geniş takım, son şampiyon Medipol Başakşehir oldu.

Kulüplerin harcama limitleri, yüzde 15'lik sapma payıyla açıklandı.


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