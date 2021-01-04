TFF, takımların harcama limitlerini açıkladı
TFF 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi takım harcama limitlerini açıkladı.
Futbolda ara transfer dönemi için, kulüplerin harcama limitleri belli oldu.
Süper Lig'de bütçesi en geniş takım, son şampiyon Medipol Başakşehir oldu.
Kulüplerin harcama limitleri, yüzde 15'lik sapma payıyla açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Meteoroloji tarih verip uyardı
- Hitler’in saflarındaki sarıklı
- Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Meteoroloji tarih verip uyardı
- Hitler’in saflarındaki sarıklı
- Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı