TFF yabancı kararını açıkladı

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 18:14

TFF'nin yaptığı kritik toplantıda, sezon başlangıç tarihinin yanı sıra gelecek sezon takımlarda kaç yabancı oyuncuya izin verileceği konusu da görüşüldü.

Nihat Özdemir federasyonu, Kulüpler Birliği'nin kadrodaki yabancılar sınırsız oynasın görüşünü kabul etmedi.

Gerçekleştirilen toplantıda uzun bir süredir kamuoyunda konuşulan yabancı kuralıyla ilgili de kararlar alındı. Buna göre, Süper Lig kulüpleri gelecek sezon 14 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Ancak bu oyunculardan en az bir tanesinin 1996 veya sonrasında doğmuş olması gerekecek. Ayrıca bu oyunculardan en fazla 8 tanesi aynı anda sahada yer alabilecek. 2021-22 sezonunda en fazla 12 yabancı futbolu ile sözleşme yapılabilecek. Bu oyunculardan da en az 1 tanesinin 1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olacak. Söz konusu sezonda bu oyunculardan en fazla 7 tanesi aynı anda ­sahada olacak. Bir sonraki sezonda ise yabancı futbolcu sayısı 10’a düşecek. En az 1 tane yabancı futbolcunun 2000 ve sonrasındaki tarihlerde doğmuş olması gerekecek. Yine bu oyunculardan en fazla 6 tanesi aynı anda sahada görev alabilecek.



