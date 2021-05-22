TFF Yönetim Kurulu Üyesinden seyirci açıklaması
Gelecek sezon için maçların seyircili oynanması konusunda ise Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare halinde olduklarını da ifade eden Hacıkerimoğlu, “Seyirci futbolun olmazsa olmazı' dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, gelecek sezon için maçların seyircili oynanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare halinde olduklarını belirterek, “Seyirci futbolun olmazsa olmazı. Biz de onları tribünde görmek istiyoruz” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, İstanbul'da, Trabzon'da görev yapan basın mensuplarını ağırladı. Hacıkerimoğlu, görüşmede, TFF’nin yeni sezon öncesi uygulamaya sokmayı planladığı bazı uygulamalar ve çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Hacıkerimoğlu, çok tartışılan hakem kararlarına yönelik olarak, "Kafasındaki maçı değil, sahadaki maçı yöneten hakem görevine devam edecek” dedi.
“TARAFTARLARI TRİBÜNDE GÖRMEK İSTİYORUZ”
Gelecek sezon için maçların seyircili oynanması konusunda ise Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare halinde olduklarını da ifade eden Hacıkerimoğlu, “Seyirci futbolun olmazsa olmazı. Biz de onları tribünde görmek istiyoruz. Bu konuda TFF olarak süreci çok iyi takip ettiğimizin bilinmesini isterim” diye konuştu.
TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç da Hacıkerimoğlu'nun gerek Trabzon gerek Türk futbolu için önemli katkılar yaptığını kaydederek kendilerini ağırladıkları için teşekkür etti.
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