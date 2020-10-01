TFF'de kıyım başladı

01 Ekim 2020 Perşembe, 11:25

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) ikinci dalga tensikat başladı. Hükümetin pandemi döneminde, "işçi çıkartılamaz" uyarısına rağmen Nihat Özdemir Federasyonu 6 ay içinde 2. kez personel çıkarttı.

İddiaya göre Mali İşler Direktörü Özkan Kılık ve Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play Müdürü İdil Cem'in görevlerine tek taraflı son verildi.

TFF yönetiminin kararı ile gerçekleşen personel kıyımınrın süreceği ve 20'ye yakın ismin görevine son verileceği de sızan bilgiler arasında.



