TFF'de kritik sağlık toplantısı

TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından Süper Lig takım doktorları ile gerçekleştirilecek toplantıda, öneri protokolü tartışılacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:10

TFF, 12 Haziran'da başlaması öngörülen ligler için sağlık kurulu toplantısından çıkacak kararı bekliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından Süper Lig takım doktorları ile gerçekleştirilecek toplantıda, öneri protokolünde yer alan düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

Protokolle ilgili iyileştirmeler de yapılacak.


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