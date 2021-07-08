TFF'den kalp spazmı geçiren Babacar için açıklama
TFF'den kalp spazmı geçiren Alanyasporlu futbolcu Babacar'a geçmiş olsun mesajı geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Burdur kampında kalp spazmı geçiren Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Khouma Babacar için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı
TFF'den yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ilk tetkiklerde kalp spazmı geçirdiği belirlenen Khouma Babacar'a ve Aytemiz Alanyspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, futbolcunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Tekstil ve kozmetik ürünleri yüklü TIR yandı
- Islanan yavru köpeği görünce üzerine battaniye örttü
- Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler
- Artvin’de dolu yağışı etkili oldu
- Kütahya'da pitbull saldırısı
- Vahşet! 6 inek kuyrukları kesilmiş olarak bulundu
- Çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı
- Taksim'de yaptığı şovla yurttaşların ilgisini topladı
- Silahlı kavgada yaralanan film oyuncusu tutuklandı
- 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü
En Çok Okunan Haberler
- Akbank'tan yeni açıklama
- Akbank'ta 35 saattir neler oluyor?
- Hilal Kaplan ve Özgür Demirtaş birbirine girdi
- Soylu’yu kim çizdi?
- Peker yarın atacağı tweet'lere işaret etti
- Merve Akpınar'a beklenmeyen tavır!
- Tosuncuğun boşanma davasında da karar çıktı
- Aracılık yapan isim ortaya çıktı
- Akbank'ta 43 saat boyunca neler yaşandı?
- AKP'li STK başkanından iktidara sert tepki