TFF'den Stefan Kuntz'la ilgili son dakika kararı!
İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.
Şenol Güneş'in yerine yabancı teknik direktör geliyor.
İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.
Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu
Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek
Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi
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