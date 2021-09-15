TFF'den Stefan Kuntz'la ilgili son dakika kararı!

15 Eylül 2021 Çarşamba, 18:18

Şenol Güneş'in yerine yabancı teknik direktör geliyor.

İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.

Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu

Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek

Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi