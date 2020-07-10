TFF'nin tescil kararına kızdılar, ligden çekildiler
Ankara ekibi bu kararını Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri tescil kararına tepki olarak aldığını duyurdu.
TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama
kararı aldı. Başkent ekibi ayrıca profesyonel futbol şubesini kapatacaklarını ve
profesyonel futboldan da çekileceklerini duyurdu.
Ankara ekibi bu kararını Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri tescil kararına tepki olarak aldığını duyurdu. Ankara ekibi, pandemi öncesi TFF 2. Lig Kırmızı grupta 60 puanlı liderin 3 puan gerisinde 57 puanla ikinci sırada bulunuyordu.
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