TFF'nin tescil kararına kızdılar, ligden çekildiler

10 Temmuz 2020 Cuma, 17:26

TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı. Başkent ekibi ayrıca profesyonel futbol şubesini kapatacaklarını ve profesyonel futboldan da çekileceklerini duyurdu.



Ankara ekibi bu kararını Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri tescil kararına tepki olarak aldığını duyurdu. Ankara ekibi, pandemi öncesi TFF 2. Lig Kırmızı grupta 60 puanlı liderin 3 puan gerisinde 57 puanla ikinci sırada bulunuyordu.