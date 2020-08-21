TGC'den Cumhuriyet'e 5 ödül

21 Ağustos 2020 Cuma, 12:58

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. Gazetemiz muhabirleri 5 ayrı dalda ödüle layık görüldü.

Muhabirimiz Alican Uludağ, Basın dalında 21 Eylül-25 Ekim-28 Aralık 2019 tarihlerinde yayınlanan “Yargıda Yeni Güç Odakları” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Muhabirimiz Hazal Ocak, Ekonomi dalında 16 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan “Yüzsüzlüğün Bu Kadarı-Rüşvet Sözleşmede” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Muhabirlerimizden Zehra Özdilek ise, 6 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan “Kendini Atayan Adam” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Kültür Sanat alanında ise, muhabirlerimiz Öznur Oğraş Çolak ile Ayça Han 28 Mart 2019 tarihinde yayınlanan “Oy Uğruna Orta Oyunu” başlıklı haber ile ödüle değer bulundular.

Araştırma alanında da Cumhuriyet gazetesi ödüle layık görüldü. Muhabirimiz Leyla Kılıç 18-19-20 ve 25 Kasım 2019 tarihlerinde yayınlanan “Bebeğe Zulüm” başlıklı haberiyle ödülün kazananı oldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’nin yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak.