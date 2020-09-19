TGRT Haber'de Mansur Yavaş sorusu: Kim utanacak?
Hükümete yakınlığı ile bilinen TGRT'de ana haber sunucusu Ekrem Açıkel'in Mansur Yavaş sorusu dikkat çekti. Yavaş'ın beraat haberini sunan Açıkel, "Şimdi kim utanacak?" diyerek tepki gösterdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, avukatlık yaptığı döneme ilişkin 'sahte senet' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlamalarıyla hakkında açılan davada beraat etti.
Hükümete yakınlığı ile bilinen TGRT'de ana haber sunucusu Ekrem Açıkel'in Yavaş'ın beraat haberini sunarken, Mansur Yavaş hakkında söylediği sözler dikkat çekti.
Seçim öncesi iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine açılan davanın ardından Yavaş'a yöneltilen suçlamaları hatırlatan Açıkel, "Hatırlayın lütfen seçim öncesi ne olmuştu? Mansur Yavaş'ın ne dolandırıcılığı, ne hırsızlığı ne de sahtekarlığı kalmıştı. İş resmen haysiyet cellatlığına kadar gitti. Ve bugün Mansur Yavaş, davadan beraat etti. Daha trajik olanı söyleyeyim mi size? Bu suçlamaları Yavaş'a yönelten Necmettin Kesgin şimdi aranıyor. Peki ne olacak? Sizce kim utanacak?" diye sordu.
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