TGS: Kumpas davası düşürülsün, gazetecilere özgürlük

07 Eylül 2020 Pazartesi, 13:46

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Manisa muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Libya şehidini cenaze haberi nedeniyle 6 aydır hapsediliyor.

Gazetecilerin davasının ikinci duruşması 9 Eylül günü Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.

Duruşma öncesi Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından bir açıklama yayınlanarak, "Haberin suç sayıldığı bir kumpas davasında meslektaşlarımız hakim karşısına çıkıyor. MİT mensuplarının ifşa edildiği iddiası ile tutuklu yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir hukuk devletinde neyin suç olup neyin olmadığı kişiden kişiye değişmez. Hukukta keyfiyet olmaz. Sosyal medyadan canlı paylaşılan, TBMM oturumuna konu olan bir cenazenin haberi nedeniyle gazeteciler hapsedilemez.

Hükûmetin politikalarını eleştirenlerin terörist ilan edildiği, tutuklandığı bir ülkede bağımsız yargıdan bahsetmek mümkün değildir.

Hiçbir dayanağı olmayan, somut bir delile dayanmayan bu davanın bir an önce düşürülmesi, tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in bir an önce serbest bırakılmalarını istiyoruz.

Gazetecilik suç değildir."