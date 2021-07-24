TGS'den 24 Temmuz mesajı: Bayram kutlayacak halimiz yok

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:39

Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamada, "Gazetecilerin özgürce haber yapması engelleniyor" denildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye'de Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanan 24 Temmuz'da yayınladığı açıklama ile basına yönelik baskıları kınadı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Gazetecilerin özgürce haber yapması, toplumun özgürce haber alması engellenirken #BasınBayramı kutlayacak hâlimiz yok. Bayramımızı yeniden kazanana kadar her günümüz mücadele günü. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" ifadeleri kullanıldı.



