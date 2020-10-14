The Crown 4. sezonundan ilk fragman yayınlandı

14 Ekim 2020 Çarşamba, 17:33

Görsel: Netflix

Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki yıllarına ve Britanya monarşisini ayakta tutmak için yaptıklarına odaklanan, Netflix dizisi The Crown‘ın 3. sezonunda, The Favourite‘taki etkileyici performansıyla Oscar kazanan Olivia Colman, Claire Foy’un yerine geçip Kraliçe II. Elizabeth olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Eleştirmenler ve izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan 3. sezon, özellikle Olivia Colman’ın başarılı performansıyla çok konuşuldu. Colman dizideki performansıyla Altın Küre ödülünün de sahibi oldu. Colman’ın Elizabeth rolüyle geri döneceği 4. sezon için bekleyiş sürerken, önümüzdeki ay ekrana gelecek yeni sezondan ilk fragman yayınlandı.

Olivia Colman ile beraber Prens Philip rolünde Tobias Menzies, Antony Armstrong-Jones rolünde Ben Daniels, Prenses Margaret rolünde Helena Bonham Carter ve Prens Charles rolünde Josh O’Connor, 4. sezonda yer almaya devam ediyor.

The X-Files dizisiyle tanınan, son olarak Sex Education’da izleyicilerin karşısına çıkan Gillian Anderson, The Crown’ın 4. sezonunda Demir Lady lakaplı eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher‘ı canlandırıyor. Grantchester dizisindeki rolüyle oyunculuğa yeni adım atan Emma Corrin ise trajik ölümüyle hafızalara kazınan Prenses Diana’ya hayat veriyor.

Hem hikâyeye dâhil olacak yeni isimler, hem de oyuncu kadrosuna katılan oyuncularla 4. sezon, Margaret Thatcher‘ın başkanlık dönemini, Prens Charles ve Prenses Diana’nın evlilik sürecini mercek altına alıyor.

The Crown 4. sezon, 15 Kasım‘da izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni sezonundan yayınlanan ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Kaynak: filmloverss.com