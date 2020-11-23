The Economist: Erdoğan Beyaz Saray’daki 'dostunu özlüyor'

23 Kasım 2020 Pazartesi, 14:40

The Economist Erdoğan’ın ekonomik gerçeklere karşı koyduğu belirterek, Donald Trump’tan sonra Beyaz Saray’da kendisini nelerin bekleyebileceğini yazdı. Erdoğan’ın “otokratik” olarak tanımlandığı analizde Berat Albayrak’a 2 yıldır uzun süredir güvendiği ancak Albayrak’ın yürüttüğü politikalar nedeniyle "yere çakıldığı" vurgulandı. Türkiye ekonomisinde bankaların büyümeyi canlandırmak için enflasyon oranının altında kredi verdi. Türk lirası dolar karşısında yüzde 40 geriledi, bu durum milyonlarca insanın birikiminde bir delik açtı denildi. Erdoğan’ın sonunda frene bastığının altı çizilen analizde Albayrak’ın karşısına rakiplerinden birinin de getirildiği ifade edildi.

Haberde dayandırılan başka bir görüş ise diğer bir seçeneğin Erdoğan tarafından reddedilen IMF’den borç almanın olabileceğini ifade etti. Bunun yanı sıra "Erdoğan siyasi bir bedel ödemek zorunda kalacaktı denilerek 30 ila 40 iktidar partisi milletvekilinden oluşan bir grubun, Albayrak'ın istifa etmemesi halinde muhalefete sığınma tehdidinde bulunduğu" öne sürüldü.

WASHINGTON’DAKİ DOSTUNU KAYBETTİ

Merkez Bankası başkanlığına Naci Ağbal’ın getirilişi ve Berat Albayrak’ın ardından istifasının Erdoğan’ın Washington'daki iyi bir dostunun kaybıyla başa çıkmasına da yardımcı olabileceği de belirtildi. Erdoğan’ın özellikle Trump’a 4 yıl boyunca çeşitli gündemlerde güvendiğinin altı çizildi. Analizde bu durum “Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusundaki bazı bölgelerden Amerikan askerlerini tahliye ederken Erdoğan, Donald Trump'ın başka yere bakacağına güvenebildi” şeklinde ifade edildi.

TRUMP ERDOĞAN’I KORUDU

Türkiye’nin 'Doğu Akdeniz’de yaşadığı gerilime' de değinen haberde, "Türkiye’nin Azerbaycan’da paralı asker kullanma iddiasına yer verilerek binlerce kişiye terör soruşturması açtığı, baklava hamurundan ince sebeplerle (sudan sebeplerle) tutukladığı" öne sürüldü. Trump’ın ayrıca "Rusya'dan bir s-400 hava savunma sistemi satın almasıyla Türkiye'yi yaptırımlardan koruduğu, İran'ın parasını aklamakla suçlanan bir Türk devlet bankasıyla ilgili soruşturmayı da engellemeye çalıştığı" ifade edildi.

EROĞAN’IN İŞİ ZORLAŞIYOR

The Economist, ABD seçimlerine de değinerek Joe Biden ile işlerin daha da zorlaşacağı yorumunda bulundu. Johns Hopkins Üniversitesi'nden Lisel’in görüşlerine de yer verilen haberde, Amerika'nın kırmızı çizgiler çizeceğini ve bunları uygulamaya zorlayacağı ifade edildi. Erdoğan'ın Beyaz Saray'la anlaşma yapmak için daha az yeri olacağı belirtilerek özellikle ekim ayında test edilen S-400 sisteminden sonra yaptırımlardan kaçınmanın daha zor olacağı vurgulandı. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nden Aslı Aydıntaşbaş ise “Ankara’nın artık Trump tarafından sağlanan korumaya sahip olmayacağı bu yüzden ülkenin siyasi ve ekonomik olarak düzene sokulmak zorunda olduğunu” ifade etti.