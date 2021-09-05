The Economist'ten çarpıcı Covid-19 analizi: 15 milyon kişi hayatını kaybetmiş olabilir

05 Eylül 2021 Pazar, 11:59

Koronavirüsün 2019 yılında başlamasından bu yana resmi verilere göre, 4 buçuk milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Ancak The Economist'te yer alan makaleye göre, Covid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı, verilerin 3 katı olabilir.

Ekonomik modellemeyle hesaplanan verilere göre, 15.2 milyon kişi bugüne kadar koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu hesaplamalara göre dünyada bin kişiden ikisi virüs sebebiyle hayatını kaybediyor.

Makalede böyle bir sonucunun çıkmasının nedenlerinden biri ise şu şekilde belirtiliyor:

“İller veya ilçeler tarafından yayınlanan istatistikler de dahil olmak üzere, dünyanın en az 1 milyon nüfuslu 156 ülkesinden sadece 84'ünden toplam ölüm oranı hakkında veri elde etmeyi başardık. Bu yerlerden bazıları rakamlarını düzenli olarak güncelliyor; diğerleri ise sadece bir kez yayınladı.”

MODEL OLUŞTURULDU

Makalede, salgının başlamasından bu yana her gün her ülke için 'aşırı ölümleri' tahmin eden bir model oluşturulduğu belirtildi. Çalışmada, “Bu model, hem resmi ölüm verilerini hem de 100'den fazla diğer istatistiksel göstergeye dayanmakta. Nihai hesaplamalarımız, ne zaman ve nerede olursa olsun hükümetlerin resmi aşırı ölüm sayılarını ve diğer tüm durumlarda modelin tahminlerini kullanır” ifadeleri belirtildi.

Nüfusa oranlara ölüm sayılarına bakıldığında dünyanın en çok etkilenen ülkelerinin çoğu Latin Amerika'da. Rusya'nın ölüm oranlarına bakıldığında salgının sert bir şekilde vurduğu belirtiliyor. Benzer şekilde Hindistan'da da ölü sayısının yüzbinlerce değil milyonları bulduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Habertürk