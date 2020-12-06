The Godfather'ın yönetmeni konuştu: 'Seri devam edebilir'

The Godfather yönetmeni Ford Coppola ve dağıtımcı Paramount serinin yeni filmleri hakkında konuştu. Karşılıklı yapılan açıklamada serinin devam edebileceği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2020 Pazar, 11:02
The Godfather'ın yönetmeni konuştu: 'Seri devam edebilir'
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The Godfather'ın üç filminin de yönetmeni olan Francis Ford Coppola ve filmlerin dağıtımcılığını yapan Paramount yeni filmler için olasılığın açık olduğunu söyledi.

The New York Times'a konuşan Coppola, serinin devamını yönetmekle ilgilenmediğini ancak Paramount'un devam filmi yapmakta özgür olduğunu belirtti. 

Coppola, "Baba 4, 5 ve 6 gayet olası. Ben Baba'nın sahibi değilim" dedi.

Paramount tarafından yapılan açıklamada, "Baba destanında başka bir film için yakında gerçekleşecek planlar olmasa da; Baba'nın mirasının kalıcı gücü göz önüne alındığında, doğru hikayenin ortaya çıkması ihtimaline karşı bu olasılık duruyor" ifadeleri kullanıldı.


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