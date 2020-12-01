The Guardian: Avusturyalı askerler, Taliban üyesine ait protez bacaktan içki içti

01 Aralık 2020 Salı, 15:02

The Guardian Avustralya, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Taliban'a karşı yürüttüğü operasyonlara katılan Avustralya birliğine bağlı askerlerin, 2009'da Uruzgan vilayetinde örgüte karşı düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğü tahmin edilen militanın protez bacağıyla çektirdikleri fotoğrafları yayımladı.

Fotoğraflardan birinde bir askerin protez kalıbından içki içtiği, diğer fotoğrafta ise iki askerin alkollü bir eğlencende protezle poz verdiği görüldü.

'SAVAŞ MEYDANINDA BIRAKILMASI GEREKİRDİ'

Görgü tanıkları, uluslararası savaş hukukuna göre, savaşta ölen kişinin vücut bütünlüğünün parçası sayılan, dolayısıyla savaş meydanında bırakılması gereken protezin, askerlerin kaldıkları üste bar olarak kullandıkları köşede bir demir haçın altında kupa gibi sergilendiğini aktardı.

Askerlerin komutanlarının nesnenin askerler tarafından bu şekilde kullanıldığından haberdar olduğu, herhangi bir engellemede bulunmadıkları gibi, içkili eğlencelere kendilerinin de katıldığı bildirildi.

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişinin 19 Kasım'da yayımladığı raporda, 2005-2016 yıllarında ABD ve NATO öncülüğündeki koalisyon içinde görev yapan Avustralyalı askerlerin 39 Afgan sivili kasten öldürdüğünü ortaya koymuştu. 27 Kasım'da Afganistan'da savaş suçları işlediği belirlenen 13 asker hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Fotoğraf: The Guardian