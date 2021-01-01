The Guardian Erdoğan'ı, seçilmiş "otoriter" lider olarak nitelendirdi
The Guardian gazetesi tarafından, 2021 yılının “öyküsünü” aylara bölerek yazdı. Her ay için dünya liderlerinden seçki gerçekleştirildi. Türkiye’den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yer verildi.
İngiltere’den The Guardian gazetesi yeni yıl için bir seçki hazırladı. Haberde, koronavirüsün yanı sıra dünya liderlerinin 2021 yılını nasıl etkileyeceğini yorumladı. Recep Tayyip Erdoğan'a ise doğum günü olan şubat ayında yer verildi.
The Guardian tarafından yapılan yorumda Erdoğan, seçilmiş “diktatör (strongman)” liderliğe örnek olarak verilerek analizde şu ifadeler kullanıldı:
“Erdoğan’da diğer liderler gibi milliyetçi duyguları körükleyerek iç sorunlarından kaçınmak için saldırgan bir dış politika sergiliyor. Suriye, Libya, Balkanlar ve Kafkasya’da daha çok müdahelede bulunacak. Trump’ın görevden ayrılması ve Biden’ın Erdoğan’a karşı tutumu, onu (Erdoğan’ı) AB, Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkileri düzeltmeye teşvik edebilir. Bu tür liderlerin başarısı, Batı’nın göz yumması ya da gerçekçi politika ve umursamaz tavrından kaynaklanıyor. Buna rağmen, Biden ile bunun değişeceğine inanmak için sınırlı neden var.”
Listede yer alan diğer liderlerden bazıları ise şu şekilde:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Almanya Başbakanı Angela Merkel
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ABD'nin Başkanı Joe Biden
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
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