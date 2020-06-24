The Handmaid’s Tale’e erteleme
The Handmaid’s Tale'in dördüncü sezonunun prömiyeri 2021'e ertelendi.
Görsel: Reuters
Elisabeth Moss liderliğindeki The Handmaid’s Tale'in dördüncü sezonunun prodüksiyonu, mart ayında, Kanada'da başlamış ama küresel koronavirüs salgını nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştı.
Dördüncü sezonunun bu sonbaharda başlaması planlanmıştı, şimdi ise Hulu, yayın tarihini gelecek yıla kaydırdı.
Hulu, yaptığı açıklamada Nicole Kidman ve Melissa McCarthy'nin oynadığı mini dizi Nine Perfect Strangers ve Kate McKinnon liderliğindeki The Dropout'un da önümüzdeki yıl yayınlanacağını bildirdi.
Video Haberler
- Havada asılı kaldı! Nusret'ten 'milyonluk' atlayış
- Yılanların çiftleşme dansı böyle görüntülendi
- 4 ev soyan fenomen ve 2 arkadaşı tutuklandı
- Canlı yayında sert tartışma! 'Beni tehdit ettiniz'
- Halı sahada hortum ortalığı birbirine kattı
- Diyarbakır'da dehşete düşüren görüntüler!
- Kocaeli'nde dehşete düşüren olay
- Ankara'da kameralar önünde polise saldırı!
- Kartal’daki kayınpeder cinayeti kamerada
- Selin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı