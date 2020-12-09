'The Walking Dead'de en çok zombi ve insan öldüren karakter hangisi?
"The Walking Dead" evreninde öldürdüğü zombi ve insan sayısı en fazla olan karakter hangisi?
Somag News'un aktardığına göre Looper.com'un hazırladığı sayım, "The Walking Dead"in 10. sezonuna kadarki olayları hesap ediyor. Ekranda ölümlerini gördüğümüz zombiler ve insanların yanı sıra doğrudan ve dolaylı yoldan gerçekleşen ölümler de dahil ediliyor.
Carol
İzleyenlerin çoğu Carol'ın öldürdüklerinin sayısının yüksek olacağını düşünecektir ama gerçekte durum böyle değil. Gruptaki en tehlikeli karakterlerden biri olsa da Carol'ın öldürdüklerinin sayısı 105'i geçmiyor.
Simon
Simon, Saviorların lideri Negan'ın yardımcılarından biriydi. Negan Simon'ı çöpçülerle konuşmaya gönderdiğindeyse işleri ileriye götürüp gerkesi katletmeye karar verdi. Karakterin öldürdüklerinin sayısı 172. Neyse ki sonuçta Negan onu öldürmüştü.
Eugene
Evet, Eugene de listede Eugene ekibin beyni. Negan'ın silahlarla olan planına yaptığı sabotajın da gösterdiği üzere zombileri ve hatta insanları öldürerek tüm grubu kurtaracak çok sayıda planı ortaya koyup geliştiren o. Eugene'in çetelesindeki sayı 186.
Negan
Negan listenin başında geliyor. 209'luk çetelesiyle Negan The Walking Dead'de öldürdükleri en fazla olan karakter. Gerçi bunların çoğu dolaylı ama neticede onun emirleri sonucunda gerçekleşmiş ölümler.
Kaynak: Independent Türkçe
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