'The Walking Dead'den yeni fragman: Oklar Negan'ı gösteriyor
"The Walking Dead" dizisinin genişletilmiş 10. sezonu için hazırlanan yeni fragman, dizinin Twitter hesabından paylaşıldı. Frgamanda Commonwealth'le artan çatışmaya ve Negan ile Lucille'in geçmişlerine dair ipuçları yer alıyor.
Fotoğraf: Twitter (@WalkingDead_AMC)
Zombi dizisi "The Walking Dead"in 6 yeni bölümü 28 Şubat'tan itibaren AMC'de yayımlanmaya başlayacak.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; hayatta kalanların Fısıldayanlar'la karşı karşıya geldiği ölümcül savaşın ardından Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Maggie (Lauren Cohan) ve çekirdeğin geri kalanı dizinin bıraktığı son noktada yaraları sarmaya çalışıyordu. Ne yazık ki hem zombiler hem de Commonwealth olarak bilinen gizemli insan topluluğunun yarattığı tehditler varlığını sürdürmeye devam ediyor.
Dizinin 10. sezonuna ek olarak hazırlanan 6 bonus bölümü daha duygusal ve kişisel hikayeler anlatmayı vaat ediyor.
Öte yandan dizinin Twitter hesabından yayımlanan yeni fragman çetin sınavları atlatan çekirdek mürettebatı ve ufukta görünen tehlikeleri gösteriyor. Videoda Maggie'nin, Negan'dan intikam almaya çalıştığı anlaşılıyor.
6 new episodes, 6 new stories #TWD returns February 28th. pic.twitter.com/K6fEhd8owS— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) January 21, 2021
Fragman bazı geri dönüşlerle Negan ve Lucille'in geçmişine dair de hikayeler anlatılacağına işaret ediyor. Bu kısım çizgi roman serisinin en ünlü bölümlerinden biriydi.
Yeni bölümlerde Lucille'i, Negan karakterini canlandıran Jeffrey Dean Morgan'ın gerçek hayattaki eşi Hilarie Burton Morgan canlandıracak.
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