The Washington Post: "ABD, Kabil'i Taliban'a teslim etti"
ABD'li bir yetkili, The Washington Post'a demecinde, Taliban'ın müzakereler sırasında başkent Kabil'in güvenliğini sağlaması için ABD'ye teklif götürdüğünü, ancak Amerikalı yetkililerin bunu reddettiğini öne sürdü.
The Washington Post'un (WP) ulaştığı ABD'li üst düzey bir isim, ABD'nin Kabil'i elinde tutma fırsatı varken bilerek ve isteyerek Taliban'a teslim ettiğini öne sürdü.
Gazetenin iddiasına göre, eski Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından Taliban'a bağlı güçler ülkedeki pek çok kentte hızla kontrolü ele geçirmeye başladı. ABD'li yetkiliye göre bu durum, ABD askeri liderlerliğinin Taliban ile anlaşmaya varmasını hızlandırdı.
"TALİBAN TEKLİF ETTİ, ABD REDDETTİ"
İddiaya göre, Taliban lideri Abdül Gani Baradar bu gelişmeler üzerine, "Bununla başa çıkmak için iki seçeneğimiz var. Ya Siz [ABD ordusu] Kabil'in güvenliğini sağlama sorumluluğunu üstleneceksiniz ya da bunu yapmamıza izin vereceksiniz. [...] Bir karar vermek durumunda olan Biden yönetimi ise 31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan tamamen çekilmeyi tercih etti."
WP'de yer alan iddialara göre, "Taliban o gün Kabil'in kontrolünü ele geçirme niyetinde değildi. [...] Ancak Gani ayrıldığında ortaya çıkan kaos, birinin devreye girmesini gerektirdi. ABD, bunun Taliban olması gerektiğine karar verdi."
"BU KADAR ÇABUK OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİK"
Gazetenin iddiasını göre, "Taliban komutanı Muhammed Nasır Hakkani bu hızlı sonuca şaşırdı ve adamları bir saatten kısa bir sürede sarayı işgal etti."
WP'ye göre Hakkani bu işgal sırasında, "Tek bir asker ya da polis görmedik" diyerek ekledi, "Kabil'i bu kadar çabuk alacağımızı hiç düşünmemiştik..."
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