THY 347 araçlık kiralama ihalesi açtı
Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVASEN), Türk Hava Yolları'nda (THY) yöneticilerin kullanımı için 347 araçlık kiralama ihalesi açıldığını duyurdu. THY, geçen yılı 17 milyar TL zararla kapatmıştı.
Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVASEN), Türk Hava Yolları'nda (THY) yöneticilerin kullanımı için 347 araçlık kiralama ihalesi açıldığını duyurdu.
HAVASEN’in internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen yılı 17 milyar TL zararla kapatan THY’nin yöneticilerine, toplam 347 adet 2021 model sıfır kilometre binek araç kiralanacağının duyurulduğunu belirtti. 3 yıl için kiralanacak araçların ihalesi ise 5 Mart Cuma günü yapılacak.
HAVASEN’in açıklamasında, “Yapılacak ihale 2020 yılında 17 milyar TL zarar açıklayan bir şirketin darboğazdan çıkmak konusunda ne kadar samimi olduğunu göstermesi bakımından ibret vericidir” denildi.
HAVASEN açıklamasına şöyle devam etti:
“Yetkili sendikanın (HAVAİŞ) desteği ile pandeminin faturasını çalışanlara çıkartan THY tasarruf konusunda çifte standart uygulamaya devam etmektedir.
Ücretleri; pilotlarda yüzde 50, kabin memurlarında yüzde 35, yer personelinde ise yüzde 30 oranında düşüren THY yönetimi, artan enflasyon karşısında daha da ezilen çalışanların yaptığı özveriye, yönetici personelin makam arabalarını yenileme kararı ile karşılık vermiştir.
Ölümü göstererek sıtmaya razı ettiği işçisinden kestiği parayla son model araç filosu kiralayan ve özveriyi sadece çalışandan bekleyen ama kendi konforlarından vazgeçmeyen bir anlayışla pandemi sürecinden nasıl çıkılacağı artık ciddi bir soru işareti haline gelmiştir.
Salgın süresince üyelerinin maaşlarından indirime gidilmesini gizli görüşmelerde kabul eden ama kendi maaşını sendika birikimlerinden tam olarak alan yetkili sendika başkanı ise üyelerinin aidatlarından aldığı 2 milyon liralık makam aracı ile THY yönetiminden aşağı kalmadığını göstermiştir.”
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