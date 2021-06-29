THY, İlker Aycı'nın arkadaşı olduğu iddia edilen ismin sitesine para yağdırıyor

29 Haziran 2021 Salı, 10:30

2020 yılında 5.6 milyar TL zarar açıklayan, personelinin geliri önemli ölçüde düşen Türkiye Hava Yolları'nın (THY) çok sayıda soru işaretine yol açan yeni bir gider kalemi ortaya çıktı.

Airport Haber'de yer alan habere göre Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın talimatı üzerine, personelin her türlü fedakarlığı yaptığı pandemi döneminde Yeni Giresun isimli bir internet sitesine aylık 200 bin TL, "içerik bedeli" adı altında ödeme yapılıyor.

Haberde, "İçerik Pazarlama bedeli" adı altında yapılan ödemenin faturası da yer aldı:





Google aramalarında hiçbir hit trafiğine rastlanmayan, yerel haberler yapan sözkonusu internet haber portalının sahibi ise Mustafa Temel Bozbağ olarak biliniyor.

Haberdeki iddiaya göre; THY Spor Kulübü Başkanlığı da Mustafa Temel Bozbağ’a teslim edilirken bu görev karşılığında 40-50 bin TL aralığında bir maaş ödemesi yapılıyor.

Sahibi olduğu siteye "içerik bedeli" olarak yılda 2 milyon 400 bin TL ödeme yapıldığı öne sürülen Bozbağ'ın İlker Aycı'nın üniversiteden arkadaşı olduğu da iddialar arasında yer alıyor.

17 KOLTUĞU OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan, THY 2020 Faaliyet Raporu’yla, THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı’nın İhracatçı Birliği’nden Futbol Federasyonu’na ve THY bağlantılı toplam 17 birlik, konsey, şirket ve federasyonda daha koltuğu bulunduğu ortaya çıkmıştı.