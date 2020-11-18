THY'den hafta sonu kısıtlamalarına ilişkin açıklama

THY'den yapılan açıklamada, "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz, uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" denildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2020 Çarşamba, 13:05
THY'den hafta sonu kısıtlamalarına ilişkin açıklama
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, hafta sonlarında uygulanacak sokağa çıkma yasağı saatlerinde uçuşu olan yolcular için bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Üstün'ün paylaşımında şu bilgilere yer verildi:

"Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz, uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" denildi.


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