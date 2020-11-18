THY'den hafta sonu kısıtlamalarına ilişkin açıklama

18 Kasım 2020 Çarşamba, 13:05

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, hafta sonlarında uygulanacak sokağa çıkma yasağı saatlerinde uçuşu olan yolcular için bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Üstün'ün paylaşımında şu bilgilere yer verildi:

"Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz, uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" denildi.