THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı

29 Temmuz 2021 Perşembe, 22:58

THY, yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan vatandaşlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdıklarını duyurdu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun" dedi.