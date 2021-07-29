THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı
THY, yangın bölgesinde uçuşu olan vatandaşlar hakkında önemli bir açıklama yaptı.
THY, yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan vatandaşlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdıklarını duyurdu.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun" dedi.
Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun. pic.twitter.com/3JxFhiU0c7— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) July 29, 2021
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