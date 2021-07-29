CHP'li Özkoç: Bakan Soylu'yla görüştüm; yangınların bir sabotaj sonucu çıktığına dair bilgiye henüz ulaşmadıklarını söyledi
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştüğünü belirterek, "Orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi" dedi.
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştüğünü belirterek, "Orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi" dedi.
Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü belirterek, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:
"İçişleri Bakanı Sayın Soylu’yla görüştüm. Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi. Yangınların aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti.
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız bölgede çalışmalara devam ediyor. Tüm ekipler canla, başla yangınlara müdahale ediyor. Yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ediyoruz."
2- Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız bölgede çalışmalara devam ediyor. Tüm ekipler canla, başla yangınlara müdahale ediyor. Yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ediyoruz.— Engin Özkoç (@enginozkoc) July 29, 2021
Video Haberler
- Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi
- Denizden çıkan cisim tatilcileri korkuttu
- Yangın otellere yaklaştı, müşteriler tahliye ediliyor
- Trabzon’da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
- Şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu
- Daha önce denenmemiş uçuş gerçekleştirdiler
- Evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
- Sıcak havada maske takmanın formülü
- Yılanla Muş'tan İstanbul'a kadar seyahat ettiler
- Mahsur kalan havyanları kurtarmak için seferber oldular
En Çok Okunan Haberler
- YKS'de vahim tablo ortaya çıktı
- Tuğba Özay felç geçirdi
- Manavgat'taki yangının çıkış anını anlattı, isyan etti
- Ziraat Bankası'na 'olası kısıtlamalar' yolda
- MSB’den ‘Cübbeli Amiral’ açıklaması
- 'Kılıçdaroğlu adaylık için 2 isimle görüşüyor' iddiası
- Memlekette iyi şeyler de oluyor
- Cumhuriyet yazdı, Saray açıklama yaptı
- Aksoy Araştırma son anketini Cumhuriyet TV'de açıkladı
- Nurcu rektörden Atatürk'e hakaret