THY'nin 'Miles&Smiles' uygulamasında dijital kart dönemi başladı
Türk Hava Yolları (THY), "Miles&Smiles" programında dijital kart döneminin başladığını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, ayrıcalıklara açılan kapı olan programın artık dijital olduğu belirtildi.
Duyuruda, "Miles&Smiles" fiziki kartların dijital kartlara çevrildiği kaydedilerek, "Fiziki kartınızın avantajlarını Türk Hava Yolları mobil uygulamasıyla kullanabilirsiniz." denildi.
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