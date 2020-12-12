Ticaret sicili mevzuatına "tek noktadan" erişilebilecek
Ticaret Bakanlığınca devreye alınan yeni modül ile ticaret sicili mevzuatına Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden dijital ortamda "tek noktadan" erişim sağlanabilecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığının vatandaşlara sunduğu hizmetlere bir yenisi eklendi.
Kanun, yönetmelik ve tebliğ gibi muhtelif mevzuat düzenlemeleri ile ticari işletme ve şirketler hukuku alanında uygulamaya yön veren Bakanlık genelge ve görüşlerinin vatandaşların erişimine açılmasını amaçlayan "Ticaret Sicili Mevzuatı Modülü" devreye alındı.
MERSİS üzerinden hizmete sunulan, konu başlıkları altında tasnif ve arama özelliği bulunan "Mevzuat Modülü" ile ticari işletme ve şirketler hukuku alanında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelere kolaylıkla "tek noktadan" ulaşılabilecek.
Ticaret sicili işlemlerinin hızlı ve doğru olarak yerine getirilmesini, ticaret sicili müdürlüklerinin hizmet verimliliğinin artırılmasını amaçlayan söz konusu modül ile şirket yetkilileri, ticari işletme sahipleri, meslek mensupları, akademisyenler ve öğrenciler talep ettikleri bilgiye daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde erişebilecek.
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