'TikTok, ABD operasyonlarını Microsoft'a satmaktan vazgeçti'
İsimsiz kaynaklara göre, Çin merkezli ByteDance, TikTok'un ABD operasyonlarını Microsoft yerine Oracle ile bir iş birliği yaparak krizi çözecek.
Trump yönetimi, yaptığı açıklamalarla TikTok'un ABD'deki operasyonlarının ABD'li bir şirkete satılması gerektiğini aksi takdirde uygulamanın ABD sınırlarında kullanılamayacağını açıklamıştı. Bir süredir ise ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un, TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak için hazırlandığı konuşuluyordu.
Çin hükümeti ve ByteDance, TikTok'un satılmaması için çalışırken, ABD yönetiminin karar değiştirmeyeceği açık bir şekilde gösteriliyor.
Son gelişmelere göre ise Microsoft'un bu meselenin dışında kaldığını, ByteDance'ın Oracle ile yoluna devam edeceğini gösteriyor.
Yapılan açıklamalara göre TikTok, satılmak yerine ortak ile yönetilecek. Bu sayede hem ByteDance hem de ABD yönetiminin isteği yerine gelmiş olacak.
Bloomberg'de yer alan habere göre ByteDance, Oracle ile bir iş birliği yapacak. Bu iş birliği kapsamında da Oracle'a TikTok'tan pay verilecek. Bu şekilde TikTok satılmadan, ABD'li bir şirkete yönetimde yer alma imkanı tanınacak.
Son olarak Trump yönetimi, TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması için kasım ayına kadar süre verdi.
MİCROSOFT'UN AÇIKLAMASI
Microsoft tarafında yapılan açıklamalarda ByteDance'ın Microsoft'la iletişime geçerek, TikTok'un ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağının bildirildiği ifade edildi. Yetkililer, verilen teklifle hem ABD'nin ulusal güvenliğinin sağlanacağını hem de TikTok kullanıcılarına önemli avantajlar sunulmuş olacağını söylediler. Ancak görünüşe göre ByteDance, kendilerine sunulan teklifi reddederek alternatif bir çözüm üretmiş oldu.
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