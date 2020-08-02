TikTok'tan Trump'ın tehditlerine yanıt geldi!
TikTok'un ABD'deki CEO'su Vanessa Pappas, ABD'li kullanıcılara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Hiçbir yere gitme niyetinde değiliz" dedi.
TikTok'un ABD'deki CEO'su Vanessa Pappas, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezle sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını açıklamıştı.
Pappas, şirketin Twitter hesabından yaptığı video açıklamasında, "Her gün TikTok kullanarak günlük yaşantımıza yaratıcılık ve neşe katan milyonlarca Amerikalıya, teşekkürler, demek istiyorum. Sizin sayısız desteğini duyduk ve teşekkür etmek istiyoruz. Hiçbir yere gitme niyetinde değiliz… Daha uzun zaman için buradayız" ifadelerini kullandı.
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