Time Dergisi, en etkili 100 kişiyi açıkladı: Listede bir Türk var
Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time Dergisi 2021 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Açıklanan listede Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da yer alırken, Taliban ayrıntısı dikkat çekti.
Time Dergisi 2021 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede Rus muhalif Alexei Navalny, oyuncu Scarlett Johansson, Tesla CEO’su Elon Musk ve Taliban lideri Abdul Gani Baradar yer alırken, en etkili 100 kişi arasında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da yer alıyor.
Dünyanın en önemli dergilerinden Time Dergisi, 2021 yılının en etkili 100 kişisini duyurdu. İşte listede yer alan bazı isimler...
İKONLAR
Prens Harry ve Meghan Markle: Sussex Dükü ile düşesi
Naomi Osaka: Tenis Oyuncusu
Alexei Navalny: Rus siyasetçi
Britney Spears: Şarkıcı
Billie Eilish: Şarkıcı, söz yazarı
Fatih Birol: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı
TİTANLAR
Tim Cook: Apple Ceo'su
Tom Brady: Amerikan futbolu oyuncusu
SANATÇILAR
Scarlett Johansson: Aktris
Mark Bradford: Ressam
Omar Sy: Aktör
Siyasetçiler
Joe Biden: Abd Başkanı
Xi Jinping: Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı
Kamala Harris: ABD Başkan Yardımcısı
Mario Draghi: İtalya Başbakanı
Donald Trump: ABD Eski Başkanı
Narendra Modi: Hindistan Başbakanı
Abdul Ghani Baradar: Taliban lideri
YENİLİKÇİLER
Elon Musk: Tesla ve Spacex Ceo'su
Vitalik Buterin: Bilgisayar programcısı - Ethereum’un kurucusu
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