Time Dergisi, en etkili 100 kişiyi açıkladı: Listede bir Türk var

15 Eylül 2021 Çarşamba, 17:10

Time Dergisi 2021 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede Rus muhalif Alexei Navalny, oyuncu Scarlett Johansson, Tesla CEO’su Elon Musk ve Taliban lideri Abdul Gani Baradar yer alırken, en etkili 100 kişi arasında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da yer alıyor.

Dünyanın en önemli dergilerinden Time Dergisi, 2021 yılının en etkili 100 kişisini duyurdu. İşte listede yer alan bazı isimler...

İKONLAR

Prens Harry ve Meghan Markle: Sussex Dükü ile düşesi

Naomi Osaka: Tenis Oyuncusu

Alexei Navalny: Rus siyasetçi

Britney Spears: Şarkıcı

Billie Eilish: Şarkıcı, söz yazarı

Fatih Birol: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı

TİTANLAR

Tim Cook: Apple Ceo'su

Tom Brady: Amerikan futbolu oyuncusu

SANATÇILAR

Scarlett Johansson: Aktris

Mark Bradford: Ressam

Omar Sy: Aktör

Siyasetçiler

Joe Biden: Abd Başkanı

Xi Jinping: Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı

Kamala Harris: ABD Başkan Yardımcısı

Mario Draghi: İtalya Başbakanı

Donald Trump: ABD Eski Başkanı

Narendra Modi: Hindistan Başbakanı

Abdul Ghani Baradar: Taliban lideri

YENİLİKÇİLER

Elon Musk: Tesla ve Spacex Ceo'su

Vitalik Buterin: Bilgisayar programcısı - Ethereum’un kurucusu