TİM’e göre 2021, ihracatta yıldız sene olabilir

29 Aralık 2020 Salı, 06:00

İhracatta 2020 yılında yaşananları ve 2021 yılı beklentilerini açıklayan TİM Başkanı İsmail Gülle, yılın ilk iki ayında ihracatta rekor kırıldığını ancak mart ayının ortasından itibaren salgınla birlikte sıkıntılı bir sürece girildiğini belirtti.

Ancak ihracatta düşüş yaşansa da haziran ayıyla başlayan yeni normal döneminde ihracatın hızla eski temposuna kavuştuğunu belirten Gülle, “Hatta tarım ve gıda sektörlerimiz olumsuz etkilenmek şöyle dursun; kapıların kapalı olduğu dönemde dahi ihracatlarını artırdı” dedi.

İhracatçının şoklara dayanıklı olmasının katkısıyla pandemi öncesindeki ihracat rakamlarına ulaşıldığını da ekleyen Gülle, “Ülkemizdeki 100 bin ihracatçının çatı kuruluşu olarak elimizi taşın altına koyduk. İşlerimizi dijital platformlara taşıdık. İlk Sanal Fuar, ilk Sanal Ticaret Heyeti, ilk Sanal Yarışma ve ilk Sanal Ödül Törenini hayata geçirdik” dedi.

Gülle 2021 öngörüsünü ise şöyle açıkladı: “2020 yılını yeni ekonomi programı (YEP) hedefimiz olan 165.9 milyar doların üzerinde kapatacağız. Yeni ekonomi programında 2021 yılı toplam ihracat hedefi, 184 milyar dolar olarak belirlendi. İnanıyoruz ki pandeminin hızını kesmesi ve aşılamanın etkisiyle kısıtlamaların yıl içinde tamamen kalkmasıyla bu hedefe ulaşacağız. Elbette, belirsizlikler her zaman mevcut, fakat pandeminin etkilerini hissetmeye devam ettiğimiz ekim ayında 17 milyar 333 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ihracat ailesi, bu performansını sürdürdüğü takdirde çok daha yüksek hedeflere de kısa sürede ulaşacaktır. Karşımıza çıkan tüm belirsizlikleri ihracatla aşıyoruz.”