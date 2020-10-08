Time'dan dikkat çeken Beyaz Saray kapağı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması ve Beyaz Saray'da birçok kişide virüs tespit edilmesini Amerikan Time dergisi kapağına taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2020 Perşembe, 20:23
Time'dan dikkat çeken Beyaz Saray kapağı
Abone Ol google-news

Time dergisinin dikkat çeken kapağında, Beyaz Saray'ın koronavirüs yaydığı vurgulandı. Kapak, derginin Twitter hesabından, "Donald Trump'ın Kovid-19'a yakalanması onu kişisel ve siyasi zayıflığıyla yüzleşmeye zorluyor" başlığıyla paylaşıldı.

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs salgını yönetme sürecindeki tavırları ve zayıf görünmemeye çalışması eleştirildi.

İŞTE O KAPAK:


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler