Time'dan dikkat çeken Beyaz Saray kapağı
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması ve Beyaz Saray'da birçok kişide virüs tespit edilmesini Amerikan Time dergisi kapağına taşıdı.
Time dergisinin dikkat çeken kapağında, Beyaz Saray'ın koronavirüs yaydığı vurgulandı. Kapak, derginin Twitter hesabından, "Donald Trump'ın Kovid-19'a yakalanması onu kişisel ve siyasi zayıflığıyla yüzleşmeye zorluyor" başlığıyla paylaşıldı.
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs salgını yönetme sürecindeki tavırları ve zayıf görünmemeye çalışması eleştirildi.
İŞTE O KAPAK:
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