TIR parkı için zeytin ağaçları kesildi yetmedi alana dolgu olarak gömüldü

07 Şubat 2021 Pazar, 15:50

Kocaeli’de Dilovası Belediyesi’nin AKP’li başkanı Hamza Şayir’in seçim beyannamesinde sözünü verdiği ‘TIR parkı projesi’, halkın zeytinlik bölgesi olarak tarif ettiği 100 dönümlük alan üzerine inşa ediliyor. TIR parkı için bölgedeki zeytin ağaçlarının söküldüğü görüldü. Dilovası Belediye Meclis Üyesi İnci Aydemir, Başkan Şayir, “Yapılan hizmet bu. Biz 30 Aralık tarihinde buraya gelmiştik, yaptırım uygulanacağını dedik ama tamamen ağaçları yok etmişler” diye konuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI FIRSAT BİLİNDİ

“Rant uğruna yapmayacağımız şey yok” denildiğini vurgulayan Aydemir, pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağının ‘fırsat bilindiğini’ söyleyerek, “Asırlık zeytin ağaçlarını başka bir yere gömeceklerini söylediler” diye ekledi.

“PARK ALANI ÜZERİNDEN ÇOK CİDDİ RANT DÖNÜYOR”

Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli, alandaki yüzlerce zeytin ağacının ‘katledildiğini ve dolgu alanı yapıldığını’ belirterek, “Ağaçlar gömülmüş, resmen tepesine elimiz yetişiyor. TIR parkı üzerinden çok ciddi bir rant dönüyor ve katliam var” dedi.

HDP Dilovası İlçe Başkanı Kadir Demir, TIR parkının ağaçlar ‘katledilmeden’ de yapılabileceğini vurgulayarak, “Hem ağaçlarımız hem de doğamız katledildi. Bunu kabul etmiyoruz” diye ekledi.

Belediye Başkanı Şayir'in ise TIR parkı için iş makinaları çalışırken çektiği görüntüyü "Nerede kalmıştık Dilovası. Hayırlı olsun. Seçim Beyannamemizde söz verdiğimiz Tır parkı projemize başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a Dilovası halkı adına çok teşekkür ederim" notuyla paylaştığı görüldü.