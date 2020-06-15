TIR şoförü Yılmaz için Kılıçdaroğlu'ndan talimat
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan 'evde kal' çağrılarına ilişkin bir video çeken ve 'beni düzeniniz öldürür' dediği için gözaltına alınan Hataylı TIR şoförü Malik Yılmaz, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beni virüs değil, sizin düzeniniz öldürür" dediği videoyu paylaşmasının ardından gözaltına alınan ve işinden kovulan TIR şoförü Malik Baran Yılmaz hakkında talimat verdi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı arayan Kılıçdaroğlu, Yılmaz'ın işe alınmasını istedi.
Yılmaz, birkaç gün önce paylaştığı videosunda ilk videonun ardından işten kovulduğunu hatırlatmış, o günden sonra iş bulamadığını, işsiz olduğunu duyurarak yardım talep etmişti.
Sözcü'nün haberine göre, Gelişmeyle ilgili konuşan Malik Yılmaz, yarın itibariyle işe başlayacağını açıkladı. Yılmaz açıklamasında; “Arandım ve bana yarın işimin hazır olduğunu söylediler” dedi
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