TIR şoförü Malik Yılmaz: O günden beri işsizim
Video paylaşım platformu TikTok'ta paylaştığı videoda söylediği 'Beni bu virüs değil, beni sizin düzeniniz öldürür' sözleriyle gündeme gelen TIR şoförü Malik Baran Yılmaz, o günden beri iş bulamadığını belirterek yardım talep etti.
TIR şoförü Malik Baran Yılmaz, 'Beni virüs değil, sizin düzeniniz öldürür' dediği videoyu paylaşmasının ardından gözaltına alınan ve işinden kovulan Malik Yılmaz bir daha iş bulamadı.
Sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan Yılmaz, "Merhaba ben Malik Yılmaz. Beni TIR şoförü olarak tanıdınız ama artık öyle değil. İnternete attığım videodan sonra işten çıkarıldım. O günden beri işsizim. İskenderun'da başvurmadığım yer kalmadı. Virüsten dolayı ya da çekindikleri bir şey mi var bilmiyorum ama o günden beri iş bulamadım. Bana yardımcı olabilecek birileri varsa çok sevinirim. Ne iş yapacağımın hiçbir önemi yok, elimden her iş geliyor. Ailemi kimseye muhtaç etmeyip geçindirdikten sonra her işi yapmaya hazırım." diye konuştu.
Yılmaz videoda söylediği “Emekli, memur ve zengin değilim. İşçiyim, TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Ha senin lafınla açlıktan ölmüşüm, ha virüsten ölmüşüm. Ama beni bu virüs öldürmez, beni bu düzeniniz öldürür” sözleriyle gündeme gelmişti.
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