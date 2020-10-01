Tirajları sordu: BİK'in kıyakları Meclis gündeminde

01 Ekim 2020 Perşembe, 14:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, görevi resmi ilanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait reklamların, gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık etmek olan Basın İlan Kurumunun (BİK) elindeki olanakları hükümetin sopası olarak kullandığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Öztunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yazılı olarak cevaplandırması istemiyle hazırladığı önergesinde ulusal yayın yapan gazetelerin son bir yıldaki tiraj rakamlarını sordu.

Medya organlarına ilan ve reklam desteği sağlamakla yükümlü Basın İlan Kurumunun (BİK) AKP iktidarı döneminde basın kuruluşlarına kaynak aktarmak için uyguladığı prensiplerin tartışma konusu olduğunu belirterek, basın emekçilerinin mevcut durumda bir de haksız rekabet koşulları ve maddi yetersizliklerle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Öztunç, ulusal yayın yapan tüm gazetelerin gerçek tiraj rakamlarını sorguladığı önergesinde, yayın organlarına verilen ilanların miktarını, bu miktarların gazetelere olan dağılımını, maddi tutarını, hangi gazetelere ilan verildiğini, kaç gazeteye ilan verilmeme cezası uygulandığını ve bu cezaların ne kadar süreli olduğuna dair kamuoyunun yanıt beklediği sorulara cevap aradı.

Ali Öztunç’un Cumhurbaşkanı Başkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği sorular şöyle:

- Son bir yıl içinde ulusal yayın yapan gazetelerin tiraj rakamları nedir?

- Son bir yılda Basın İlan Kurumundan gazetelere verilen reklam miktarı ne kadardır? Bu miktarların gazetelere göre dağılımı nasıldır?

- Son bir yılda Basın İlan Kurumunca gazetelere verilen reklamların maddi tutarı ne kadardır? Bu tutarların gazetelere göre dağılımı nasıldır?

- Son bir yıl içerisinde Basın İlan Kurumu, kaç gazeteye resmi ilan ve reklam kesintisi cezası vermiştir? Bu gazeteler hangileridir? Ve bu gazetelere kaçar gün ceza verilmiştir?