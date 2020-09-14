Tisserand geldi, Ze Luis sırada

14 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

27 yaşındaki futbolcu dün İstanbul’a geldi, bugün sağlık kontrolünden geçip 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu, forvet transferine yoğunlaştı. Dün belirttiğim gibi adından çok söz ettirecek bir forvet gelecek. Bu ismin Porto’nun 29 yaşındaki golcüsü Ze Luis olduğu bilgisini aldım. Jailson’a bazı teklifler geldiğini ve Sarı-Lacivertli yönetimin iyi bir bonservis bedeli karşılığında Brezilyalı oyuncusunu satmaya yakın olduğunu da belirtelim. Yine geçen hafta yazdığımız üzere; Fenerbahçe, Sloven futbolcusu Miha Zajc’ın, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına İtalya’nın Genoa takımına kiralandığını dün resmen açıkladı.