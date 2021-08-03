Titanik müzesinde buzdağı kazası

03 Ağustos 2021 Salı, 15:56

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pigeon Forge kentindeki Titanik Müzesi'nin Cazibe Merkezinde bulunan buzdağı duvarının çökmesi sonucu meydana gelen kazada üç kişinin yaralandığı duyuruldu.

“ASLA BEKLEMİYORDUK”

Müzenin sahipleri Mary Kellogg Joslyn ve John Joslyn tarafından yapılan açıklamada, yaralıların durumu hakkında bilgi verilmezken, müzenin ziyarete kapandığı bildirildi.

Açıklamada, “Misafirlerimiz ve mürettebatımızın güvenliği her zaman birinci sırada olduğundan böyle bir olayın meydana gelmesini asla beklemezdik” ifadeleri yer aldı.

Titanik’te bulunan ve yolculara ait 400'den fazla parçayı içeren bir koleksiyona sahip olan müze, 2010 yılında faaliyetine başlamıştı. Müze binası yolcu gemisinin minyatür bir kopyasından oluşuyor.

1500 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

1912'de yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi olan Titanik, 14 Nisan 1912'de Southampton'dan New York'a düzenlediği ilk seferinde bir buzdağına çarpmış ve iki saat 40 dakika sonra batmıştı.

Yaklaşık 1.500 kişiye mezar olan Titanik'in enkazı, Eylül 1985'te Kanada'nın Newfoundland adasının 350 deniz mili açıklarında yaklaşık dört kilometre derinlikte keşfedildi.