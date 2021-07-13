Tiyatro Ak’la Kara'dan ‘Shakespeare’in Bütün Oyunları’
“Döktür Bi Şekspir” oyunu Göztepe Özgürlük Parkı’nda izleyecilerle buluşacak.
Tiyatro Ak’la Kara, William Shakespeare’in tüm oyunlarının yer aldığı “Döktür Bi Şekspir” oyunu ile 26 Temmuz saat 21.00’de Göztepe Özgürlük Parkı’nda izleyecilerle buluşacak. Oyunun kadrosunda Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu ve Fatih Gülnar yer alıyor. Tek perde 70 dakika süren oyunun biletleri Biletix’te.
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