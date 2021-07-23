Tiyatro Kooperatifi, Yaz Buluşmaları kapsamında tiyatroları parklara taşıyacak

23 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Tiyatro Kooperatifi’nden tiyatroseverlere güzel bir haber geldi. Tiyatroyu parklara taşıyan Kooperatifin düzenlediği “Yaz Buluşmaları” 2 Ağustos tarihinde başlıyor. 25 Eylül’e kadar devam edecek olan etkinlik Fenerbahçe Parkı, Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro ve Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro’da yapılacak.

Program, Tiyatro Kooperatifi ortaklarının oyunlarından oluşuyor. Seyircilerini çok özleyen ve 17 aydır mesleğini icra edemeyen kooperatif ortaklarına dayanışmanın gücüyle destek olmak amacıyla bu projeyi hayata geçiren Tiyatro Kooperatifi adına genel koordinatör Fisun Ekşi ile yaz buluşmalarını konuştuk.

Yaz Buluşmaları’nın 2 Ağustos’tan başlayarak 25 Eylül tarihine kadar devam edeceğini söyleyen Ekşi, “Bu etkinlikten elde edilen gelir katılım sağlayan tüm tiyatrolara eşit bir şekilde pay edilecek. Kooperatif olarak, salgın koşulları sebebiyle sahnelerden ve seyircilerinden uzun süre ayrı kalan tiyatrolara güç vermek ve bu dayanışmanın bir parçası olmak isteyen seyirciye, bilet satın alma aşamasında iki farklı seçenek sunuyoruz. Tiyatro severler Mobilet’ten etkinlik bileti satın alırken destek kategorilerini seçerek dayanışmaya belirleyecekleri miktarda destek verebilecek ya da etkinliğimiz kapsamında sahnelenecek bir oyunun destekçisi olarak dayanışmaya adını yazdırabilecek. Oyun destekçilerini, etkinlik alanında ve Tiyatro Kooperatifi’nin sosyal medya hesaplarında duyuracağız” diyor.

Tiyatro Kooperatifi ortaklarının sahnelemek istedikleri oyunlarıyla başvuru yapmasıyla programın oluştuğunu belirten Ekşi, açık havada oyun sahneleme fikrinin nasıl oluştuğunu şöyle anlatıyor:

“Pandemi koşulları sebebiyle seyircilerimizin sanatın iyileştirici gücünü, açık havada vakit geçirmeyi ne kadar özlediğini göz önünde bulundurarak tiyatrolarımızı açık havada sahneleme fikri ortaya çıktı. Ve bu fikri hayata geçirebildiğimiz için de çok mutlu ve seyircilerimizle uzun bir aradan sonra buluşacağımız için çok heyecanlıyız. Çocuk oyunları, Fenerbahçe Parkı’nda sahnelenirken yetişkin oyunlarımız ise Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro ve Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.”

Özel tiyatroların seyircilerle parklarda buluşacağı etkinliğin biletleri yakında Mobilet üzerinden satışa çıkacak. Yaz Buluşmaları’nda kooperatif ortağı olan 39 tiyatro ekibinin çocuk ve yetişkin oyunları sahnelenecek.

HAYDİ PARKA OYUNA...

Program kapsamında Semaver Kumpanya, Biraderler Yapım, QPerformans, Tiyatro Mima, Atta Festival, Primat Atölye, Mesele Kumpanya, Tatavla Tiyatro, Öykü Sahne, Altkat Sanat, Entropi Sahne, Eylül Sahnesi, Reha Özcan Kumpanyası, Yapıcı Tiyatro, Kumbaracı50, Tiyatro Alesta, Tiyatro Biteatral, Balkonda Sanat, Asmalı Sahne, Versus Tiyatro, EKİP Tiyatrosu, Germinal Tiyatro, Kuzgun Yapım, Kadıköy Emek Tiyatrosu, İkincikat, Tiyatro BeReZe, TiyatroTiyatral, Levent Üzümcü Tiyatrosu, Lavean Sanat, Tiyatro YanEtki, İstanbulimpro, Tiyatro 11, Ankara Birlik Tiyatrosu, Tiyatro Hemhâl, Gaca Tiyatro, Apartman Sahne, Yolcu Tiyatro, Tiyatro D22 ve Altsahne’nin oyunları sahnelenecek. 11 Ağustos’a kadar Fenerbahçe Parkı’nda çocuk oyunlarının sahneleneceği program, 17 Ağustos’tan itibaren ay sonuna kadar Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro’da yetişkin oyunlarıyla devam edecek. Eylül ayında ise Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro’da yetişkin oyunları sahnelenecek. Özel tiyatroların sanatsal üretimini zenginleştirirken ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan güçlenmesini ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla kurulan ve geçen ay ikinci yaşını kutlayan Tiyatro Kooperatifi’ne 64 özel tiyatro dahil.